Пьяный автомобилист сбил 9-летнюю девочку в Приморье

Стаж вождения водителя - всего два месяца

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием ребенка. сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент произошел в городе Большой Камень, в районе дома по улице Гагарина, 27.

25-летний мужчина, управлявший транспортным средством марки Toyota Carina, совершил наезд на девочку 9 лет. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи. В результате автомобильной аварии девочка-пешеход получила травмы и ссадины, назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Carinа составил два месяца.

"В отношении начинающего автомобилиста составлен административный материал по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Транспортное средство помещено на спец. стоянку. Сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.