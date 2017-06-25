Двухэтажный коттедж потушили в поселке Сахарный Ключ

Общая площадь пожара составила 60 кв. м

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в посёлке Сахарный ключ на территории садоводческого общества горит двухэтажный коттедж.

Уже через пять минут на место происшествия прибыли огнеборцы, незамедлительно приступившие к работам по ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением крыши и обшивки дома.

Общая площадь пожара составила 60 кв. м. Тушили пожар девять человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали и вблизи расположенные объекты.

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