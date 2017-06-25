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Трагедия в Китае: около 200 человек пропали без вести

оползень уничтожил 62 дома
Фото: Zheng Lei Фото: Zheng Lei
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

В Китае произошел сход оползня, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Инцидент случился в китайской провинции Сычуань, вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь. В результате оползня под завали оказались 62 дома,  без вести пропали почти 200 человек. По информации, из завалов уже удалось извлечь более 15 тел погибших. Под завалами остаются более 120 человек.

Спасательная операция продолжается уже сутки. Тысячи человек разгребают завалы, спасатели вооружены детекторами жизни, на месте происшествия работают поисковые собаки. 

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