Из пожара во Владивостоке спасли четырех человек

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока ночью, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС приморья. Звонивший сообщил о пожаре в доме гостиничного типа, расположенном на улице Снеговая.

Ровно через пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением, для проведения разведки внутри помещения, было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Вскоре был установлен очаг возгорания. В коридоре на втором этаже дома горели холодильник, электропроводка и линолеум. На пожаре брандмейстеры с помощи спасательных устройств спасли четверых человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 21 человек личного состава и шесть единиц техники.

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