Футбольные фанаты разочарованы матчем Россия - Мексика

Россия не сумела выйти в полуфинал Кубка конфедераций 2017, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Накануне в Казани состоялся матч между Россией и Мексикой. Завершилась встреча победой мексиканцев со счетом 2:1.
Сборная России открыла счет уже на 25 минуте, однако уже через пять минут игрок мексиканской сборной сравнял счет. Второй гол был забит из-за грубой ошибки Акинфеева.
В результате, одержав победу, сборная Мексики заработала семь очков и вышла в полуфинал Кубка конфедераций со второго места в группе А.
Сборная России набрала три очка и финишировала на третьем месте в группе, не сумев пробиться в плей-офф Кубка конфедераций 2017.