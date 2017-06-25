Футбольные фанаты разочарованы матчем Россия - Мексика

Счет 2:1 в пользу мексиканцев

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Россия не сумела выйти в полуфинал Кубка конфедераций 2017, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Накануне в Казани состоялся матч между Россией и Мексикой. Завершилась встреча победой мексиканцев со счетом 2:1.

Сборная России открыла счет уже на 25 минуте, однако уже через пять минут игрок мексиканской сборной сравнял счет. Второй гол был забит из-за грубой ошибки Акинфеева.

В результате, одержав победу, сборная Мексики заработала семь очков и вышла в полуфинал Кубка конфедераций со второго места в группе А.

Сборная России набрала три очка и финишировала на третьем месте в группе, не сумев пробиться в плей-офф Кубка конфедераций 2017.