Иван «Горный Тигр» Савкин посвятит свой новый рекорд президенту России

Силач планирует сдвинуть с места 4 207 000 кг

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 июня, в 10 часов утра в посёлке Южно-Морской(Ливадия) Находкинский городской округ, приморский силач Иван "Горный Тигр" Савкин установит новый рекорд России и мировой рекорд, сообщает РИА VladNews. Силач протянет по морю транспортный рефрижератор массой 4 207 000 кг. Судно предоставлено компанией "Доброфлот". Новый мировой и российский рекорд силач планирует посвятить президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Дальневосточный "геракл" Иван "Горный Тигр" Савкин не перестаёт удивлять своей могучей силой и умением сдвинуть то, что под силу лишь самым мощным моторам. Он уже двигал самолёты, поезда, танки и паром, автобусы с пассажирами, спецтехнику и даже портальный кран. Теперь Иван готов вступить в схватку за звание самого сильного человека России и установить новые рекорды.

Своими рекордами Иван уже четвёртый год прославляет Приморский край и всю Россию. Примечателен тот факт, что предыдущий подобный рекорд принадлежит представителю США и составляет 1,8 тонн.