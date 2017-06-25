​Медики Приморья напоминают об опасности острых кишечных инфекций

С наступлением лета растет заболеваемость населения

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Острые кишечные инфекции занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии, уступая по заболеваемости только острым респираторным заболеваниям, сообщает РИА VladNews. Медики УМВД России по Приморскому краю напоминают об опасности острых кишечных инфекций, причинах возникновения и мерах личной профилактики.

Острые кишечные инфекции – большая группа инфекционных заболеваний, которые объединяет один важный признак – наличие диарейного синдрома (поноса). Кишечные инфекции могут вызывать вирусы, бактерии, простейшие. Возбудители кишечных инфекций могут длительное время находиться вне кишечника. Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способны подолгу существовать в почве, воде и даже на различных предметах. Например, на ложках, тарелках, дверных ручках и мебели. Кишечные микробы не боятся холода, однако все же предпочитают жить там, где тепло и влажно. Наиболее часто заражение кишечными инфекциями происходит через продукты питания: яйца, мясо, немытые овощи и фрукты, некачественные (просроченные) готовые блюда.

Основная причина возникновения кишечных инфекций – несоблюдение элементарных гигиенических норм. Употребление грязных продуктов питания, хранение их в неподходящих условиях, различные нарушения во время консервирования могут привести к развитию кишечных инфекций.

Заразиться кишечными инфекциями также можно через воду открытых водоемов. Поэтому купаться следует в специально отведенных местах, не заглатывать воду. Пить воду из открытых водоемов и мыть в них овощи и фрукты не следует. Ведь именно водным путем передается вирусный гепатит А, лептоспироз, энтеровирусная инфекция и др.

Попадая в организм человека, микроорганизмы могут поражать как весь пищеварительный тракт, так и его отдельные отделы. Поражение каждого отдела имеет свое название: желудка – гастрит, двенадцатиперстной кишки – дуоденит, тонкого кишечника – энтерит, толстого кишечника – колит. Клиническая картина зависит от вида возбудителя, количества попавших патогенных агентов и состояния иммунной системы человека.

Основные клинические проявления, на которые необходимо обратить внимание: слабость, плохой аппетит. Чуть позже наступает рвота, диарея, боли в животе, возможна высокая температура, озноб. Кишечные инфекции опасны тем, что во время поноса и с рвотными массами организм человека теряет жидкость и микроэлементы. Таким образом, наступает обезвоживание организма, нарушается водно-электролитный баланс.

Особенно тяжело эти болезни протекают в раннем детском возрасте и у пожилых людей. Результатом резкого обезвоживания могут стать тяжелые осложнения, в частности, дегидратационный (связанный с потерей жидкости) шок.

Чтобы защитить себя от заражения, необходимо помнить о мерах профилактики. Всемирной Организацией Здравоохранения разработаны пять важнейших правил, позволяющих не допустить возникновения инфекционной болезни, передающейся с продуктами питания:

1. Поддерживайте чистоту (мойте руки перед тем, как брать продукты и готовить пищу, мойте руки после туалета, вымойте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи).

2. Отделяйте сырое и приготовленное (отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других продуктов, для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как нож и разделочные доски, храните продукты в закрытой посуде, для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами).

3. Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты (тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты, чтобы быть уверенным, что блюдо достигло готовности, проверьте сок – у мяса или птицы он должен быть прозрачным, а не розовым).

4. Храните продукты при безопасной температуре (не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа, держите приготовленные блюда горячими (до 600 С) вплоть до сервировки, не храните пищу долго, даже в холодильнике, не размораживайте продукты при комнатной температуре).

5. Выбирайте свежие и неиспорченные продукты (используйте чистую воду, или кипятите её, выбирайте свежие и неиспорченные продукты, выбирайте продукты, подвергнутые термической обработке, например, пастеризованное или стерилизованное молоко, мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде, не употребляйте продукты с истёкшим сроком годности).

Во избежание кишечных инфекций, передающихся водным путём, необходимо употреблять только свежекипячёную воду либо минеральную или питьевую заводского разлива. Во время поездок в экзотические страны можно пить только бутилированную воду известных марок.

Если у вас появились симптомы кишечной инфекции, не занимайтесь самолечением. Необходимо обратиться за квалифицированной помощью, чтобы не допустить осложнения заболевания.