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В Приморье незаконно торгуют крабом вдоль трассы

На нарушителей составлены административные протоколы
Фото: УМВД Приморья Фото: УМВД Приморья
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции выявили факты реализации водных биоресурсов без необходимых сопроводительных документов в Партизанском районе, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Так, на трассе в районе поселка Волчанец и села Голубовка осуществлялась незаконная придорожная торговля крабом. Товар реализовывали прямо на дороге, под открытым небом, не соблюдая температурный режим хранения морепродуктов.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)).

24 кг биоресурсов изъято сотрудниками полиции в ходе рейда. Административные протоколы переданы в суд.

Стоит отметить, что сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» совместно с представителями административной комиссии регулярно проводят рейды по контролю над соблюдением требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, использования и оборота водных биоресурсов в Партизанском и Лазовском районах.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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