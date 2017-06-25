«День М» во Владивостоке начался с «гонки Драконов»

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Традиционный удар в рынду заместителя главы города Натальи Мальцевой открыл девятый турнир гребли на лодках дракон в День молодежи, сообщает РИА VladNews.

Соревнования драконистов в молодежный праздник похоже становятся главной "фишкой" дня, и вполне закономерно, что с каждым годом участником состязаний становится все больше. На сей раз на старт вышли сорок два экипажа спортсменов-любителей, представляющих самые разные трудовые коллективы города. Ну а спортивных страстей, эмоций, борьбы в ходе состязаний было с лихвой...

В результате напряженнейшей борьбы на водной глади спортивной гавани золото вырвали гребцы команды "EFESWEI ", серебро у драконистов команды "МЕГА СПЛАВ", бронза досталась команде "ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ".

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.