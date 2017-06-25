В Приморье ожидаются дожди и грозы

Во Владивостоке дождливо и туманно

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность местами кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха +10...+25 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, небольшой дождь, утром умеренный дождь. Ветер , юго-восточный сильный. Температура воздуха +12...+14 °C. Температура воды в Амурском заливе +16 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C.



В Находке облачно с прояснением, утром небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15...+17 °C.