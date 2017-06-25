С 2020 года в школах появится новый предмет

Психологию могут включить в школьную программу в рамках ОБЖ

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

23 июня директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Зураб Кекелидзе сообщил, что с 2020 года в школьную программу России будет включена психология, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По его словам, через два года будет введен соответствующий стандарт, а возглавляемый им институт уже занимается разработкой учебников для преподавания в школах. Так, уже сейчас готовы пособия для учащихся с 3 по 8 классы.

«Осталось еще три года, которые мы должны написать. Буквально к концу года мы это сделаем», — сказал он. При этом Зураб Кекелидзе отметил, что психологию могут включить в школьную программу в рамках ОБЖ.

Отметим, что одной из целей повышения психологической грамотности является профилактика раннего употребления спиртного и наркотиков, а также профилактика самоубийств среди подростков.