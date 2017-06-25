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Общество

Отпуск по уходу за ребенком-2017: последние новости

Не исключено, что законодательство может измениться еще до конца года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

В России, согласно действующему законодательству, женщины, родившие или усыновившие детей, могут получить отпуск по уходу за ребенком за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Вместе с предоставленным отпуском они также получат выплаты по государственному и социальному страхованию. Во многих регионах страны эти выплаты предоставляются до достижения ребенком 1,5 лет. 

Официально трудоустроенной женщине отпуск по уходу за ребенком назначается после окончания декретного отпуска (отпуска по беременности и родам). У тех же матерей, которые не были трудоустроены до родов, отпуск по уходу за ребенком начинается с дня его рождения. 

Трудоустроенные женщины сохраняют на период отпуска по уходу за ребенком свое место работы и должность. Также женщина имеет право на неполный рабочий день во время отпуска, с сохранением всех выплат. Помимо этого ей будет засчитываться и трудовой стаж, и стаж работы по специальности. 

Отпуск может использоваться полностью или частично. В том случае, если женщина выходит на работу раньше срока, по ее заявлению оставшуюся часть отпуска может использовать любой из ее близких родственников, который будет фактически осуществлять уход за ребенком. 

Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен отцу ребенка или лицу, осуществляемому фактический уход за ребенком, в случае невозможности выполнения обязанностей матерью по причине заболевания. В этом случае необходимо обращение женщины к работодателю с заявлением о прекращении отпуска.

Если в семье рождается двойня, отпуск может получить мать, а также еще один родственник, который будет ухаживать за вторым ребенком. 

Напомним, декретный отпуск разделен на несколько периодов: 

- по беременности и родам (140 дней – 70 дней до родов и 70 после);
- по уходу за ребенком до полутора лет;
- по уходу за ребенком до трех лет.

При выходе в декрет женщинам в России выплачивают дородовые и послеродовые. После этого в течение полутора лет она будет получать выплаты в размере 40% от среднего заработка. После достижения ребенком 1,5 лет можно выйти на работу, либо же продлить отпуск. Но с 1,5 лет до 3-х лет мама будет получать только компенсационную выплату от работодателя. 

При оформлении отпуска до достижения ребенком трех лет необходимо написать заявление начислении выплат до полутора лет (в бухгалтерию) и об отпуске до трех лет (в отдел кадров). 

Чтобы оформить пособие, необходимо предоставить такие документы: 

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка с места работы второго родителя, что ему такие выплаты не начислены и отпуск не предоставлен;
  • свидетельства о рождении других детей (если таковые имеются).

Следует отметить, что многодетные матери и матери детей инвалидов, выйдя на работу, могут также получить дополнительный неоплачиваемый отпуск к положенному ежегодному отпуску.

В Госдуме не исключают, что в этом году могут быть внесены изменения в закон о предоставлении в отпуска по уходу за детьми, а также в порядок начисления выплат. Информацию о свежих изменениях можно будет получить на официальном сайте Госдумы.

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