NASA: в ноябре Земля на две недели погрузится во тьму

Документы об этом уже поданы в Белый дом

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Научные сотрудники американского национального аэрокосмического агентства NASA предупреждают международное сообщество о том, что вскоре Земля на две недели погрузится во тьму. Этот необычный феномен будет наблюдаться в период с 15 по 29 ноября 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Исследование американских ученых уже направлено на рассмотрение в Белый дом. В документе описаны все главные тезисы и причины этого поистине удивительного, а, возможно, и смертельно опасного для живой природы явления.

Специалисты поясняют, что причиной глобального затмения станет столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом. При этом, как объяснили ученые, на Юпитере начнут нагреваться газы, в результате чего произойдут сотни химических реакций с выделением водорода в открытый космос.

Дойдя до Солнца, водород вызовет мощный взрыв на поверхности нашего светила. Из-за него температура нашей звезды увеличится до 9 тысяч Кельвинов. А на то, чтобы Солнце пришло в норму после взрыва, потребуется как раз около 15-ти земных суток, в течение которых Земля будет находиться во мраке и днем и ночью.