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Составлен список самых опасных носителей инфекций

Среди них оказались приматы, летучие мыши и грызуны
Фото: Biggest.su Фото: Biggest.su
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Возбудителями многих опасных заболеваний человека становятся вирусы, которые первоначально обнаруживались лишь у животных. К ним относятся оба типа вируса иммунодефицита человека: источником ВИЧ-1 стали шимпанзе, ВИЧ-2 наиболее близок к вирусу, поражающему дымчатых мангобеев, обезьян семейства мартышковых. Некоторые эболавирусы также были впервые обнаружены у обезьян. Изучение вирусных заболеваний животных — важный шаг к профилактике заболеваний у человека.

Международная организация EcoHealth Alliance составила каталог вирусов животных, которые в перспективе могут представлять опасность для человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Для этого ученые создали базу данных, в которую вошли 754 вида млекопитающих и 586 вирусов. В базе было зафиксировано, какие вирусы могут поражать определенные виды животных. 45% этих вирусов обнаружены у человека, из них 72% найдены и у животных.

Ученые выделили виды, поражаемые наибольшим количеством вирусов. Затем с помощью обобщенной аддитивной модели выявили комплекс причин, которые сделали эти виды такими уязвимыми. Учитывались экологические факторы и филогенетические особенности видов. Вероятность риска вычислили не только для отдельных видов, но и для крупных таксономических групп — отрядов.

Исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятный источник опасных для человека вирусов — летучие мыши. Передача вируса от летучей мыши к человеку наиболее вероятна в Южной и Центральной Америке. Приматы Центральной Америки, Африки и Юго-Западной Азии заняли второе место в списке. Замыкают тройку опасных животных грызуны Северной и Южной Америки, а также Центральной Африки.

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