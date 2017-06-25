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Приморским туристам расскажут о заграничных инфекциях и турпоездках

Две горячих линии будут работать в регионе с 26 июня по 10 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

В целях консультирования граждан по вопросам, относящимся к компетенции Роспотребнадзора, Управлением Роспотребнадзора Приморья с 26 июня по 10 июля 2017 года организована работа горячей линии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Управления проконсультируют потребителей с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим вопросам:

- соблюдение требований законодательства при организации туристских поездок за рубеж по телефону 8(423) 243-93-86, 244-35-70.

- инфекционные угрозы за рубежом по телефону 8(423) 244-09-04.

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