Питание на ВЭФ-2017 обсудили во Владивостоке

В администрации города Владивостока состоялось заседание рабочей группы под председательством Константина Межонова

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

В администрации города Владивостока состоялось очередное заседание рабочей группы по организации питания участников Восточного экономического форума-2017 под председательством и.о. главы Владивостока Константина Межонова. В заседании рабочей группы приняли участие заместитель главы города Владивостока Зубова Н.В., представители департамента лицензирования и торговли Приморского края, управления экономики и развития предпринимательства, управления планирования и организационной работы администрации г.Владивостока, КСП ДВФУ, МУПВ «ВПЭС», компании РА«Пасифик Медиа». От Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в заседании рабочей группы приняла участие начальник отдела надзора по гигиене питания Лаухина Г.Г.

В ходе заседания членами рабочей группы были обсуждены итоги проведенных мероприятий по организации питания участников ВЭФ, а также вопросы организации «Рыбного рынка» в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока».

Начальник отдела надзора по гигиене питания Лаухина Г.Г. выступила с докладом о проведенных мероприятиях в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, на объектах, расположенных при гостиницах и на кампусе ДВФУ, а также рекомендованных для посещения участниками ВЭФ. Отдельно была представлена информация о реализации проекта «Рыбный рынок» в рамках взаимодействия с координатором проекта НО «Дальневосточный фонд развития», оператором проекта компанией РА «Пасифик Медиа», Управлениями Роспотребнадзора по субъектам ДФО.