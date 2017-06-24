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Стало известно о преимуществах детей немолодых отцов

Они вырастают настоящими гиками
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Психологи обнаружили, что у поздних отцов дети вырастают более умными, сфокусированными на своих интересах и менее интересующимися мнением окружающих – настоящими гиками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science

Магдалена Джейника (Magdalena Janecka) из Королевского колледжа Лондона и ее коллеги отмечают, что в целом дети немолодых отцов лучше остальных сверстников адаптируются к обстоятельствам, требующим усиленного преследования собственных долговременных целей – тому, что часто необходимо для успешной учебы и карьеры.

В статье, опубликованной журналом Translational Psychiatry, Джейника и ее соавторы рассказывают об изучении поведенческих и когнитивных особенностей детей на базе опроса TEDS (Twins Early Development Study – «Исследование раннего развития близнецов»), который охватил почти 12,5 тыс. человек. В возрасте 12 лет близнецы-участники проходили онлайн-опрос, отвечая на задания для определения невербального IQ, внимательности, социализации и т. д. Заполняли опросники и их родители.

С учетом этих данных авторы рассчитывали условный «индекс гиковости» (Geek Index, GI) – показатель которого определялся выраженностью набора соответствующих черт характера: невербального интеллекта, способности фокусироваться, настойчивостью в преследовании собственных интересов, нечувствительностью к мнению окружающих и т. п. В целом, уровень GI у детей неплохо коррелировал с возрастом их отцов – даже после того, как ученые учли вклад социоэкономических факторов. Вообще, такие дети в среднем лучше учились, прежде всего – по научным и техническим предметам.

Авторы пока не могут объяснить эту связь и выдвигают лишь несколько предположений. Возможно, что немолодые родители с их устоявшимся бытом и набравшей ход карьерой просто способны обеспечить более полноценное питание и условия для развития детей. Возможно, это связано с возрастными изменениями активности генов, эпигенетическими «настройками», которые вполне могут наследоваться. Идей можно предложить немало – вплоть до «генов гиковости», из-за которых мужчины становились отцами лишь в сравнительно позднем возрасте и передали эти гены потомкам.

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