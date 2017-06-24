Пострадавшие от рук людей в казачьей форме расскажут всю правду

Пресс-конференция с участием избитых граждан состоится в понедельник во Владивостоке

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В понедельник, 26 июня, в 16:00 в приёмной депутата ЗС ПК Артема Самсонова во Владивостоке состоится пресс-конференция с участием граждан, пострадавших 12 июня в сквере возле памятника Ленину от рук людей, одетых в казачью форму, сообщает РИА VladNews. Как отмечает сам депутат, многие из пострадавших "до сих пор находятся на больничном и по причине плохого самочувствия раньше молчали. Будут показаны видео и фото документы, которые до этого не демонстрировались".

Так, приморский парламентарий приводит пример одного из пострадавших мужчин - Павла: "Его избивали фляжкой с водкой. Сломан нос и ушиб головного мозга. 10 дней пролежал в больнице. Сейчас находится на амбулаторном лечении, но на пресс-конференцию приедет".