В Приморье берут на сопровождение нуждающиеся в помощи семьи

Как отмечают специалисты, "важно разбудить реабилитационный ресурс самой семьи"

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

С начала года 64 приморских семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, взяты на межведомственное сопровождение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В 11 муниципальных образованиях Приморья начали работу координационные советы, которым предстоит заниматься реализацией комплекса мер по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи.

О первых итогах работы принципиально новой в Приморье модели работы с семьями рассказали участникам краевой коллегии специалисты департамента труда и социального развития.

Как отметила заместитель директора департамента Елена Чибрикова, социальное сопровождение – это не услуга, а вид госпомощи семьям с детьми, основанный на межведомственном взаимодействии. Впервые такая работа должна вестись с учетом реабилитационного ресурса самой семьи.

«Важно не только финансово, организационно поддержать. Нужно разбудить реабилитационный ресурс самой семьи, постараться мотивировать родителей и детей на поиск самостоятельного выхода из кризиса», – подчеркивает она.

Безусловно, на каждом этапе – от поступления первого сигнала о неблагополучии до снятия семьи с сопровождения, рядом будут находиться специалисты самых разных служб и ведомств, в том числе психологи, медики, социальные педагоги, юристы, сотрудники правоохранительных органов.

Еще один важный результат ожидают специалисты от реализации новой модели. Это раннее выявление проблемных семей, как раз на том этапе, когда у них есть все шансы справиться с проблемами практически самостоятельно, с минимальным вмешательством извне.

Директор департамента Лилия Лаврентьева поделилась историей молодой мамочки, которая планировала отказаться от малыша сразу после его рождения. Профессиональная работа психолога, небольшая финансовая поддержка, помощь с ремонтом небольшого жилья – и женщина передумала.

«Нам удалось сохранить эту маленькую семью. Но она и сейчас находится в поле зрения специалистов, которые в любой момент готовы оказаться рядом с молодой женщиной. Кстати, одинокие мамочки – одна из тех категорий, которые могут быть взяты на сопровождении. В этом списке также семьи с низким достатком, асоциальные, неполные, конфликтные семьи», – отметила глава ведомства.

Напомним, что в 2016 году комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми получил одобрение и грант в размере 9,3 миллиона рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти средства направят на организацию межведомственного взаимодействия по оказанию помощи семьям, как в крупных городах, так и в отдаленных районах Приморья.

«Мы рассчитываем, что до конца года службы сопровождения заработают во всех муниципалитетах», – подчеркивает Лилия Лаврентьева.