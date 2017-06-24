Владивосток ярко отмечает День молодёжи

Тысячи жителей и гостей столицы Приморья собрались на набережной Спортивной гавани

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

С первыми лучами солнца во Владивостоке началось празднование Дня российской молодёжи. Тысячи жителей и гостей столицы Приморья собрались на набережной Спортивной гавани. Здесь работают порядка 15 площадок различной направленности для детей и взрослых. Организатором «Дня М» выступила администрация города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

На площадке выше амфитеатра Спортивной набережной работает «Музей Эйнштейна», где проходит серия мастер-классов и викторин на знание научных фактов, показ экспонатов музея и развлекательная программа. Здесь же представлен проект «Фотосушка».

В районе спорткомплекса «Олимпиец» проходят соревнования роллеров «Роллер бум».

Возле входа в океанариум работает музыкально-танцевальная площадка «Ритмы улиц», на которой выступают владивостокские танцоры и музыканты.

На прогулочной зоне Спортивной набережной в районе музыкального фонтана с самого раннего утра организован «Фудкорт».

Здесь же расположилась зона настольных и компьютерных игр.

Прогуливаясь по набережной Спортивной гавани можно встретить героев из фильмов, аниме, сериалов и книг.

Продолжаются гонки на лодках класса «Дракон», в которых принимают участие представители власти, молодежные организации и объединения, представители бизнеса Владивостока.

В зоне амфитеатра в 14 часов прошла «Битва молодых ученых» - конкурсные выступления спикеров, которые доступным для всех языком презентовали свою исследовательскую деятельность. А в 17.30 здесь начнётся «Stand-up» - первый во Владивостоке кубок города по комедийному жанру «Stand-up».

На главной сцене праздника:

в 16 часов начнется традиционный летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд;

в 19 часов состоятся вручение знака «Молодежный вектор» за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока. Знак и денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей получат 25 лауреатов.

Завершат вечернюю программу выступления молодёжных групп «ЛюSEA», «Starcardigan» и вечеринка в стиле «DJ батл».