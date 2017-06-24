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Фоторепортажи

​«День М» во Владивостоке начался с гонок на лодках класса «Дракон»

В состязаниях принимают участие 55 смешанных команд
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 июня, Владивосток отмечает День молодёжи. Основные праздничные мероприятия развернулись на набережной Спортивной гавани. Для жителей и гостей столицы Приморья организованы 15 различных площадок культурной, спортивной и научно-развлекательной тематики.

Началось празднование «Дня М» с гонок на лодках класса «Дракон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году участие в состязании, которое уже стало главным событием Дня молодёжи во Владивостоке, принимают участие 55 смешанных команд. Старт гонке на «Драконах» дала заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником – Днём молодёжи! Традиционно этот день мы начинаем с гонки непрофессиональных команд на лодках класса «Дракон». Девятый год подряд мы собираемся на этой уникальной площадке, чтобы в едином спортивном порыве грести за победой. Благодарю всех, кто когда-то придумал гонку, тех, кто её поддерживает и, конечно, участников! Желаю всем успеха и победы. Объявляю соревнования отрытыми», - отметила Наталья Мальцева. 

Сегодня за победу в гонке соревнуются смешанные команды из представителей бизнеса, власти, средств массовой информации, инициативных жителей Владивостока – «Команда имени Розы Люксембург», «Дикий лосось», «Морские львы», «Чайка», «Весло короля Дракона» и многие другие. Все участники гребли в течение полутора месяцев тренировались и совершенствовали своё мастерство. Подготовка к гонке включала в себя занятия на море и на суше. Тренировки проходили на базе яхт-клуба «7 футов» и на станции Санаторная в муниципальном парке Лазо.

«Участвую в соревнованиях уже третий год. Соревнования сплачивают людей из разных сфер. Появилось много новых друзей. Сегодня мы настроены только на победу!», - рассказала Екатерина, участница команды «Мега Сплав».

Все команды получили грамоты и медали участников гонки на лодках класса «Дракон», а победителей соревнований назовут после финальных стартов.

Напомним, главный праздник всей молодежи Владивостока проходит на набережной Спортивной гавани. В течение всего дня и до позднего вечера здесь будут работать интерактивные площадки. Все пришедшие могут не только познакомиться с самыми яркими городскими проектами, но и поучаствовать в них. Здесь каждый найдёт занятие по душе.

Автор фоторепортажа: vlc.ru

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