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Владивосток ожидает «Costa NeoRomantica»

Прибытие океанского лайнера ожидается на 7 часов утра в поенедельник
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В понедельник, 26 июня, в 7 часов утра у причала владивостокого морского вокзала снова пришвартуется океанский лайнер «Costa NeoRomantica». Это – его второй заход в столицу Приморья за нынешний месяц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На его борту свыше двух тысяч туристов, которых уже привычно ждет в столице Приморья увлекательная культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 26 июня, ориентировочно в 16 часов. А следующих иностранных морских туристов наш город примет 24 июля – это будет уже хорошо знакомое владивостокцам судно «Costa Victoria».

При этом «Costa NeoRomantica» планирует в нынешнем году еще дважды посетить Владивосток – 19 августа и 20 сентября. Именно этим сентябрьским визитом, тринадцатым по счету, будет завершена программа заходов в наш город крупных океанских лайнеров с иностранными туристами на борту.

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