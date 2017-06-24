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Борис Кубай: В июле погода из субтропиков часто будет посещать Приморье

Главный синоптик края подвел итоги июня и дал прогноз на следующий месяц
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Глава Примгидромета сравнил июль 2017 года с июлем 2011 года: о том, что по метеоусловиям они будут похожи, он сказал в интервью на сайте метеослужбы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду

О погоде в июле 2017-го

"Температура воздуха в крае в среднем ожидается на 1–2 градуса выше нормы, на побережье - около нормы. Распределение осадков увеличивается от запада к востоку и от севера к югу. Больше всего осадков может выпасть в юго-восточных и восточных районах Приморья - от 1,5  до 2 месячных норм. Что касается солнечных дней, то они будут, только в континентальной части края их будет больше, чем на побережье. Туманы, естественно, будут о себе напоминать довольно регулярно. Но июльские туманы имеют свойство чаще рассеиваться к обеду, чем июньские", - сказал Борис Кубай. 

В чем отличие нынешнего июня от июня 2016-го

"Отличие заключается в отсутствии процесса блокировки охотоморским антициклоном циклонов, проходящих над Приморьем с территории Забайкалья или Китая, а значит и в отсутствии стационирующей над Дальним Востоком депрессии. В результате реже обычного к нам вторгается холодный охотоморский воздух и чаще обычного посещает тёплый и влажный субтропический. Отсюда более частые июньские грозы с кратковременными ливнями. Скорее всего, такой тип погоды сохранится и в июле", - отметил главный синоптик Приморья.

О циклонах

"Уже в июне из субтропических районов Китая через Шанхай выходили несколько циклонов, поливая Японские острова обильными ливнями. Такая тенденция, судя по всему, может сохраниться и в июле. Не исключено, что проходя над Японским морем, один или два из них могут прижаться к южному или юго-восточному побережью Приморья", резюмировал Кубай.

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