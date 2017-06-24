В Приморье полицейские раскрыли по горячим следам угон

Злоумышленник взломал замок гаража и похитил транспортно средство - но далеко не ушел

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В селе Чугуевка Приморского края полицейские по горячим следам раскрыли угон мопеда: на то, чтобы обнаружить мопед и вора, ушла одна рабочая смена правоохранителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья

Потерпевший обратился в отделение с заявлением о краже мопеда из запертого гаража. Ущерб он оценил в 12 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские обнаружили лом, которым злоумышленник сорвал навесной замок.

Через несколько часов подозреваемый был задержан, у него изъято похищенное ТС. В отделе полиции ранее судимый местный житель дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет колонии.