В Приморье полицейские раскрыли по горячим следам угон

В селе Чугуевка Приморского края полицейские по горячим следам раскрыли угон мопеда: на то, чтобы обнаружить мопед и вора, ушла одна рабочая смена правоохранителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья
Потерпевший обратился в отделение с заявлением о краже мопеда из запертого гаража. Ущерб он оценил в 12 тысяч рублей.
На месте происшествия полицейские обнаружили лом, которым злоумышленник сорвал навесной замок.
Через несколько часов подозреваемый был задержан, у него изъято похищенное ТС. В отделе полиции ранее судимый местный житель дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет колонии.