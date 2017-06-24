В государственной ветклинике в Приморье животных лечили чем попало

Нарушение хранения и учета лекарств грозило эпидемией среди людей

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Прокуратурой Красноармейского района Приморского края в ходе проверки Красноармейской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных были обнаружены многочисленные нарушения законодательства в сфере ветеринарии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В аптеке ветучреждения нарушались порядок и условия хранения лекарств: препараты, подлежащие хранению в темном месте, были размещены на открытых стеллажах; не был обеспечен учет температуры и влажности; лекарства с истекшим сроком годности и испорченные хранились вместе с годными к употреблению и так далее.

Как отмечают специалисты, несоблюдение нормативов хранения лекарств влечет угрозу заражения животных болезнями, опасными для человека - и возникновения эпидемий.

В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по статье 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Внесено представление об устранении нарушений закона.