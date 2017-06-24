Пьяный водитель отправил ребенка на больничную койку с рваной раной лица

Авария произошла сегодня днем во Владивостоке

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Пьяный молодой человек за рулем автомобиля Nissan Cedric устроил аварию во Владивостоке. Известно, что у парня отсутствовали права, на автомобиль отсутствует страховка. Нарушителю грозит наказание вплоть до 15 суток ареста, сообщает корреспондент РИА VladNews с места ДТП. Авария днем в субботу, 24 июня, на подъеме с проспекта Красного Знамени на Шилкинскую.

По словам водителя автомобиля Mitsubishi Pajero Junior, в который буквально влетел седан, Nissan двигался вверх по улице с явным превышением скорости. Внедорожник поворачивал. По всей видимости, парень за рулем Nissan Cedric поздно отреагировал, так как водитель Mitsubishi перед столкновением увидел, что легковушку заносит прямо на его автомобиль. В результате заноса легковушку развернуло на дороге.

В результате аварии пострадал маленький ребенок в Mitsubishi Pajero: вероятно, малышу потребуется операция, так как он получил рваную рану лица. Ребенок госпитализирован.

Все четыре человека, находившихся в Nissan Cedric, не пострадали.