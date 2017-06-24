Во Владивостоке произошло 67 аварий за сутки

Зарегистрировано 387 нарушений ПДД

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за сутки произошло 67 аварий; зарегистрировано 49 ДТП с материальным ущербом, составлено 12 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 387 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (102), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (41) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (14). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (19) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (34). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 5 протоколов.

Инспекторы ДПС остановили 15 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлен 51 протокол по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 70 транспортных средств.