​День молодежи во Владивостоке пройдет в формате фестиваля 

В рамках «Дня М» в этом году подготовлено 15 различных площадок

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Городской праздник, посвященный Всероссийскому Дню молодежи, проходит во Владивостоке в формате молодежных инициатив под уже традиционным брендом "День М". Как сообщает корреспондент РИА VladNews, новой площадкой праздника является вело-проект "DownMall", который будет представлен в торгово-развлекательном центре "Седанка Сити". Состязания такого формата на Дальнем Востоке проходят впервые.

Также в рамках молодежного фестиваля на территории Спортивной набережной жителям и гостям города представлены молодёжные проекты культурной, спортивной и научно-развлекательной тематики.

Молодые люди смогут проверить себя на знание научных фактов, а также поучаствовать в различных мастер-классах - например, по изготовлению нитромороженого.

Одним из новшеств является зона возле входа в Океанариум, там также представлена музыкально-танцевальная площадка, будут проходить различные мастер-классы и соревнования.

Отличительной чертой праздника стали соревнования на лодках класса «Дракон», в которых приняли участие представители власти, молодежные организации и объединения, представители бизнеса Владивостока. В соревнованиях участвовали порядка 50 смешанных команд.