К пляжному сезону в Приморье активизировались мошенники

Случаи, когда взимание платы за проход на пляж и проезд на автомобиле незаконны. И что делать в этих случаях

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока, в районе железнодорожной станции "Чайка" ушлый индивидуальный предприниматель ограничил гражданам законный свободный доступ к пляжу; незаконная деятельность была пресечена правоохранителями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В связи с тем, что с наступлением пляжного сезона появляется достаточно много желающих получить деньги с отдыхающих, на всем протяжении купального сезона-2017 в основных местах пляжного отдыха во Владивостоке будут проходить межведомственные рейды полиции, прокуратуры и администрации города - в целях пресечения незаконной предпринимательской деятельности.

Памятка прокуратуры для граждан:

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица не вправе взимать плату за проход к зонам традиционного отдыха граждан.

Несоблюдение свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ: штраф для граждан - до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и предпринимателей - до 50 тысяч рублей; для юрлиц - до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Деятельность ИП может быть приостановлена на такой же срок.

Незаконными являются также требования по уплате денежных средств не только за проход, но и за проезд на земельные участки и прилегающие водные объекты, являющиеся государственной или муниципальной собственностью, право пользования которыми не передано лицам, взимающим плату с граждан (ответственность - по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство) в виде предупреждения или наложения административного штрафа).

По фактам взимания денежных средств за проход граждан к водным объектам следует обращаться с заявлениями в полицию на соответствующих территориях края. Туда же граждане вправе обратиться и в случаях самоуправных действий по ограничению проезда транспортных средств (кроме случаев, когда земельный участок не используется на законных основаниях и на нем отсутствует специально оборудованные стоянки).

С сообщениями о таких нарушениях граждане могут обращаться в Управление Росприроднадзора по Приморскому краю, которое правомочно инициировать привлечение к административной ответственности виновных лиц за такие правонарушения.