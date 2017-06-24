Во Владивостоке задерживается утренний рейс на Вьетнам​​ 15:04, 24 июня Во Владивостоке задерживается утренний рейс на Вьетнам​​
К пляжному сезону в Приморье активизировались мошенники 14:22, 24 июня К пляжному сезону в Приморье активизировались мошенники
Пьяный водитель отправил ребенка на больничную койку с рваной раной лица 13:32, 24 июня Пьяный водитель отправил ребенка на больничную койку с рваной раной лица (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 24 суббота
15:05
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
15:04
Во Владивостоке задерживается утренний рейс на Вьетнам​​
14:22
К пляжному сезону в Приморье активизировались мошенники
14:01
Во Владивостоке произошло 67 аварий за сутки Эксклюзив
13:32
Пьяный водитель отправил ребенка на больничную койку с рваной раной лица Эксклюзив
13:28
Во Владивостоке задерживается прибытие ночного авиарейса из Таиланда
13:02
Жители двух приморских сел почти год прожили без медика и лекарств
12:44
​День молодежи во Владивостоке пройдет в формате фестиваля  Фото
12:32
Приморец-рецидивист разобрал чужой мопед на запчасти
11:56
Во Владивостоке расследуется поножовщина на Шаморе, устроенная пьяной девушкой
11:32
Во Владивостоке пройдет автопробег в память павших в Великой Отечественной войне
11:07
Куда пойти во Владивостоке в выходные Адреса
10:57
Во Владивостоке задерживается вылет рейса на север края
10:42
Начало рабочей недели будет по-летнему теплым и почти без осадков
10:21
Во Владивостоке возникли перебои в авиасообщении с Японией
10:16
Прибытие самолета из Новосибирска во Владивосток задерживается на 9,5 часов
10:11
Самолет из Владивостока в Новосибирск задерживается на 3 часа
09:51
Гороскоп на 24 июня
09:31
Сегодня в Приморье жарко; дожди и грозы
08:29
Приморье участвует в конкурсе волонтеров для Олимпиады в Корее
07:15
Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка
06:38
Второй этап чемпионата города по автомодельному спорту пройдёт 24 и 25 июня во Владивостоке
05:05
Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М
04:33
Во Владивостоке прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
03:02
Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил сотрудников ТГМУ с Днем медицинского работника
02:36
Жителей Владивостока приглашают завтра на международный День йоги
01:22
Приём заявок на участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия Владивостока завершится 27 июня
00:09
Ремонт двориков Владивостока по программе «Формирование современной городской среды» начнётся в августе
Июнь, 23 пятница
23:04
Приморье готовится к внедрению карт системы «МИР»
22:03
Приморцам выпал шанс оценить медицину в крае
21:01
В Приморье на трассах «плавится» асфальт
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4152 (91) от 23 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Лидеры стран готовятся к ВЭФ
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
Запасайтесь овощами на две недели
Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

К пляжному сезону в Приморье активизировались мошенники

Случаи, когда взимание платы за проход на пляж и проезд на автомобиле незаконны. И что делать в этих случаях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока, в районе железнодорожной станции "Чайка" ушлый индивидуальный предприниматель ограничил гражданам законный свободный доступ к пляжу; незаконная деятельность была пресечена правоохранителями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В связи с тем, что с наступлением пляжного сезона появляется достаточно много желающих получить деньги с отдыхающих, на всем протяжении купального сезона-2017 в основных местах пляжного отдыха во Владивостоке будут проходить межведомственные рейды полиции, прокуратуры и администрации города - в целях пресечения незаконной предпринимательской деятельности.

Памятка прокуратуры для граждан:

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица не вправе взимать плату за проход к зонам традиционного отдыха граждан.

Несоблюдение свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ: штраф для граждан - до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и предпринимателей - до 50 тысяч рублей; для юрлиц - до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Деятельность ИП может быть приостановлена на такой же срок.

Незаконными являются также требования по уплате денежных средств не только за проход, но и за проезд на земельные участки и прилегающие водные объекты, являющиеся государственной или муниципальной собственностью, право пользования которыми не передано лицам, взимающим плату с граждан (ответственность - по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство) в виде предупреждения или наложения административного штрафа).

По фактам взимания денежных средств за проход граждан к водным объектам следует обращаться с заявлениями в полицию на соответствующих территориях края. Туда же граждане вправе обратиться и в случаях самоуправных действий по ограничению проезда транспортных средств (кроме случаев, когда земельный участок не используется на законных основаниях и на нем отсутствует специально оборудованные стоянки).

С сообщениями о таких нарушениях граждане могут обращаться в Управление Росприроднадзора по Приморскому краю, которое правомочно инициировать привлечение к административной ответственности виновных лиц за такие правонарушения.  

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке задерживается прибытие ночного авиарейса из Таиланда
13:28, 24 июня 2017 Во Владивостоке задерживается прибытие ночного авиарейса из Таиланда

Вместо прибытия в ночь с субботы на воскресенье самолет ожидается утром в воскресенье

​День молодежи во Владивостоке пройдет в формате фестиваля 
12:44, 24 июня 2017 ​День молодежи во Владивостоке пройдет в формате фестиваля 

В рамках «Дня М» в этом году подготовлено 15 различных площадок

Во Владивостоке пройдет автопробег в память павших в Великой Отечественной войне
11:32, 24 июня 2017 Во Владивостоке пройдет автопробег в память павших в Великой Отечественной войне

Колонна отправится в путь сегодня в 12:30

Во Владивостоке задерживается вылет рейса на север края
10:57, 24 июня 2017 Во Владивостоке задерживается вылет рейса на север края

Изменения в расписании аэропорта "Кневичи" - по рейсу в Терней

Начало рабочей недели будет по-летнему теплым и почти без осадков
10:42, 24 июня 2017 Начало рабочей недели будет по-летнему теплым и почти без осадков

Синоптики рассказали, что ждет Приморье на следующей неделе

Во Владивостоке возникли перебои в авиасообщении с Японией
10:21, 24 июня 2017 Во Владивостоке возникли перебои в авиасообщении с Японией

Изменения в расписании владивостокского аэропорта "Кневичи"

Прибытие самолета из Новосибирска во Владивосток задерживается на 9,5 часов
10:16, 24 июня 2017 Прибытие самолета из Новосибирска во Владивосток задерживается на 9,5 часов

Утренний рейс прибудет в Приморье к вечеру