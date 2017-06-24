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Жители двух приморских сел почти год прожили без медика и лекарств

Ближайшая аптека и больница оказались в 50 километрах от людей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В ходе прокурорской проверки прокуратурой Красноармейского района было установлено, что жители двух сел почти год прожили без медицинской помощи и лекарств: в селе Дальний Кут фельдшерско-акушерский пункт с августа 2016 года остался без фельдшера; кроме того, согласно нормам российского законодательства, в фельдшерско-акушерском пункте розничная торговля лекарствами, их отпуск и хранение не осуществляются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Ближайшее структурное подразделение КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» расположено в 50 километрах от сел Дерсу и Дальний Кут (суммарно население - более 200 человек).

Прокуратура подала в суд иск об обеспечении прав и законных интересов граждан из этих сел. Требования прокурора о возложении обязанности на учреждение здравоохранения принять меры по надлежащему оказанию медицинской помощи и бесперебойному обеспечению населения необходимым жизненно важным ассортиментом лекарств удовлетворены в полном объеме.

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