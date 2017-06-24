Приморец-рецидивист разобрал чужой мопед на запчасти

Сейчас мужчине грозит до 5 лет в колонии

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В Ханкайском районе Приморского края окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в краже запчастей с мототранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

По версии следствия, в феврале 2017 года в селе Турий Рог 39-летний ранее судимый гражданин украл запчасти с мопеда. Ущерб составил порядка 4 000 рублей. Мопед стоял в закрытой на амбарный замок надворной постройке дома, в котором хозяева зимой не живут. Внутрь мужчина проник, выставив оконную раму.

После задержания мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершил преступление ради запчастей для ремонта собственного мопеда.

Похищенное изъято.

Материалы дела направлены в суд.

Фигуранту грозит до 5 лет колонии.