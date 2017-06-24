Во Владивостоке задерживается утренний воскресный рейс на Вьетнам: Boeing 757-200 компании "АЗУР эйр", который обслуживает рейс ZF-2543 по маршруту Владивосток - Камрань опоздает с отбытием на 3,5 часа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивостока "Кневичи". Время отправления судна по расписанию - 25 июня в 06:15. Однако рейс перенесен на 09:45, 25 июня. Регистрация на рейс будет проходить с 07:45 до 09:05.
Во Владивостоке задерживается утренний рейс на Вьетнам
Отбытие самолета в Камрань откладывается на 3,5 часаВладивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.
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