Во Владивостоке задерживается утренний рейс на Вьетнам​​

Отбытие самолета в Камрань откладывается на 3,5 часа

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задерживается утренний воскресный рейс на Вьетнам: Boeing 757-200 компании "АЗУР эйр", который обслуживает рейс ZF-2543 по маршруту Владивосток - Камрань опоздает с отбытием на 3,5 часа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивостока "Кневичи". Время отправления судна по расписанию - 25 июня в 06:15. Однако рейс перенесен на 09:45, 25 июня. Регистрация на рейс будет проходить с 07:45 до 09:05.