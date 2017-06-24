Во Владивостоке задерживается прибытие ночного авиарейса из Таиланда

Вместо прибытия в ночь с субботы на воскресенье самолет ожидается утром в воскресенье

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задерживается прибытие ночного авиарейса из Пхукета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Рейс ZF-2536 авиакомпании "АЗУР эйр" опоздает на 3 часа 15 минут: вместо прибытия в 04:25 в ночь с субботы на воскресенье он ожидается утром в воскресенье, 25 июня, - в 07:40. Перевозки по данному маршруту выполняет самолет Boeing 757-200.