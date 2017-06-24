Во Владивостоке расследуется поножовщина на Шаморе, устроенная пьяной девушкой

Состоялось первое заседание Советского районного суда города

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Полиция Владивостока расследует ЧП с поножовщиной, утроенной на пляже Шаморы пьяной 24-летней девушкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Девушке грозит до 12 лет колонии.

Уже состоялось первое заседание в Советском районном суде, в ходе которого суд признал необходимым содержание фигурантки дела под стражей.

Напомним, по версии следствия, пьяная жительница Владивостока на почве личной неприязни нанесла ножевые ранения трем молодым людям, когда их компания отдыхала на популярной среди жителей и гостей города Шаморе. Пострадавшие сейчас лечатся в больнице.

Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокурора Советского района Владивостока. Проводится проверка всех обстоятельств ЧП.