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Во Владивостоке пройдет автопробег в память павших в Великой Отечественной войне

Колонна отправится в путь сегодня в 12:30
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Ежегодная акция «Дорогами памяти» пройдет в Приморье сегодня, 24 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации департамента внутренней политики, в колонне автопробега проедут ветераны, курсанты, представители общественных организаций и все желающие.

«Автопробег стартует от мемориальной гвардейской Краснознаменной подводной лодки С-56 и далее проследует по маршруту с остановками на Мемориальном ансамбле памяти моряков Торгового флота, погибших в годы Великой Отечественной войны, братской могиле моряков Тихоокеанского флота, павших в боях в августе 1945 года, в музее “Техника XX века”. Около каждого памятника участники возложат цветы и венки», – рассказали в ведомстве.

Отметим, сбор участников начался с торжественного собрания в администрации края в 9.00, а в 12.30 колонна отправится в путь. 

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