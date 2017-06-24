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Куда пойти во Владивостоке в выходные

Вход на все мероприятия в рамках Дня молодёжи – свободный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 24 и 25 июня – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

24 июня в 9 часов - во Владивостоке стартует главный праздник всей молодежи краевой столицы – День М. Традиционно в этот день будет работать множество площадок в формате фестиваля молодежных инициатив. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока. На День молодежи администрацией Владивостока совместно с молодежными организациями подготовлено порядка 15 различных площадок, которые сосредоточатся на набережной Спортивной гавани. Однако новый для нашего города вело-проект «Down Mall» будет представлен в торгово-развлекательном центре «Седанка Сити» с 11 до 17 часов. Эти вело-состязания такого формата на Дальнем Востоке пройдут впервые. Вход на все мероприятия в рамках Дня молодёжи – свободный.

24 июня в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

24 июня в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

24 июня в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

24 июня в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

24 июня в 14 часов – работа творческой мастерской «Маленький волшебник» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

24 июня в 15 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

24 июня в 18 часов – лекция «Как работать с учебниками английского при самостоятельном изучении языка» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

25 июня в 12 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

25 июня в 14 часов – игротека «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

25 июня в 14 часов – заседание клуба любителей фантастики в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия:

24 июня в 9:30 - во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив, который с 2013 года ежегодно проводит федерация подводного спорта Приморского края совместно с Тихоокеанским флотом и ЦСКА. Дистанций заплывов две: 12 километров и 1 километр. Лимит времени на преодоление маршрута до 7-и часов. Торжественная церемония открытия состоится на Водноспортивной станции ЦСКА (водной станции ТОФ). Вход свободный.

24 июня в 11 часов - на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет третий этап чемпионата Владивостока по картингу. Соревнования проводятся владивостокской федерацией картинга и администрации приморской столицы. К участию в соревнованиях допускаются Водители на картах классов: «Rotax Max», «Rotax Mini», «Parilla mini», «Parilla micro», «Micro», «Comer 50»., соответствующих классификации и техническим требованиям к гоночным автомобилям «карт» для Дальневосточного федерального округа. Вход свободный.

24 июня в 11 часов - на территории форта №7пройдет второй этап открытого чемпионата Владивостока по автомодельному спорту. Соревнования будут личными и командными. Состав команды - 5 спортсменов в любых из 12-и классов моделей и тренер-представитель. В личном зачете количество спортсменов не ограничено. Второй этап чемпионата пройдёт в следующих классах моделей: РЦЕ -10, РЦЕ -12 , ТС-10, ТС-10 Сток, ТС-10 Сток Юниоры, SC-10 2WD Юниоры, SC-10 2WD, SC-10 4WD , Багги -10Э, Багги -10Э Юниоры, Багги -8Э, Багги -8Д. Вход свободный.

24 июня в 11 часов - в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) начнутся мероприятия в рамках международного Дня йоги. В нем примут участие представители владивостокских студий йоги «Сарасвати», «Расаяна», «Шанти», «На Володарского», «На Запорожской», а также все поклонники этого вида гимнастики, вход для которых в «Чемпион» в этот день будет свободным. Нужно только захватить с собой спортивную форму, специальный коврик и хорошее настроение. Вход свободный.

25 июня в 11 часов – на открытой около дворца спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) второй этап открытого чемпионата Владивостока по автомодельному спорту. Соревнования будут личными и командными. Состав команды - 5 спортсменов в любых из 12-и классов моделей и тренер-представитель. В личном зачете количество спортсменов не ограничено. Второй этап чемпионата пройдёт в следующих классах моделей: РЦЕ -10, РЦЕ -12 , ТС-10, ТС-10 Сток, ТС-10 Сток Юниоры, SC-10 2WD Юниоры, SC-10 2WD, SC-10 4WD , Багги -10Э, Багги -10Э Юниоры, Багги -8Э, Багги -8Д. Вход свободный.

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