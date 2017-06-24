Начало рабочей недели будет по-летнему теплым и почти без осадков

Синоптики рассказали, что ждет Приморье на следующей неделе

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

В начале новой рабочей недели определять погодные условия в Приморье будет антициклон, смещающийся с Хабаровского края на Приморье и дальше в Японское море. Существенных осадков не ожидается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

С вторжением холодного воздуха с Охотского моря ночной фон температуры воздуха понизится на 3-5°С по сравнению с ночной температурой в выходные. Температура воздуха +8…+13 °С, на северо-востоке +2…+7 °С. Максимальная температура воздуха днём +20…+27 °С, на северо-востоке и на побережье +12…+21 °С.

В дальнейшем континентальные районы Приморья окажутся в тёплом секторе циклона, который будет смещаться над северными районами Китая. В крае потеплеет на 3–5 градусов, в континентальных районах ожидается жаркая погода до +32 °С.

К середине недели в континентальных районах жаркая погода сохранится. В конце дня в среду на западе края с приближением фронтальных разделов возможен дождь. Антициклон с Японского моря перекочует в Тихий океан, на прибрежные районы будет выноситься влажная воздушная масса с акватории Японского моря. На побережье усилятся туманы временами с моросью. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке осадков не ожидается, только к середине недели возможны морось и туман. В начале недели ночь и день ожидаются прохладными. Минимальная температура воздуха +10…+12 °С, максимальная днём +14…+16 °С. В дальнейшем потеплеет на 2–3 градуса.