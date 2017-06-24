Изменения в расписании владивостокского аэропорта "Кневичи"

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возникли перебои в авиасообщении с Японией: на сегодня, 24 июня, в расписании международного владивостокского аэропорта "Кневичи" произошли изменения, касающиеся маршрута Владивосток-Токио и Токио-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс из владивостокских "Кневичей" в токийский "Нарита" задерживается на 6,5 часов. Вылет планировался в 13:30, но был перенесен на 20:00. Время регистрации на рейс: 18:00-19:20.

А прибытие обратного рейса во Владивосток из Японии перенесено на 5 часов 10 минут: с 19:10, 24 июня на 00:20, 25 июня (время владивостокское).