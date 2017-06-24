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Гороскоп на 24 июня

Рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать – разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп.

Сегодня дела и мысли Овна будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Овен может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Овну не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня – день, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Сегодня Телец рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Тельца неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Телец не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Сегодня Близнецов будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – они сделают все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Близнецы сразу же отметут. Если же Близнецы запланировали траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, – более удачного дня для этого не найти!

Сегодня Рак будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Раку придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Рак сегодня добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.

Сегодня жизненная энергия Льва будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Лев все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Льву посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

Сегодня Дева сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать ее в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Деве поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Девы сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.

Сегодня в любом деле лучший вариант действий для Весов – тот, который проверен опытом, временем и ими самими. Звезды гороскопа склоняют их мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет им в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ними открыты. Консервативными методами сегодня Весы достигнут большего, чем самым блестящим экспромтом!

Сегодня Скорпиону следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Скорпиону придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Скорпион встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.

Сегодня Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Стрельце его стремительность, напор и «революционные» замашки. Стрельцу придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Какое бы решение ни потребовалось принять сегодня Козерогу, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Козерог будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить его и создавать вокруг суету, Козерог будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

Сегодня Водолей будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Водолей сегодня покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Водолея швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему сегодня решить практически любую бытовую проблему.

Сегодня Рыб ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Рыбы будут к этому готовы, то сумеют провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют им потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Рыбы встретят новый день во всеоружии!

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