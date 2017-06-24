Сегодня в Приморье жарко; дожди и грозы

Прогноз погоды на субботу, 24 июня. По краю проходят фронтальные разделы

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

24 июня погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, дождь, местами сильный, в южной половине небольшой местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +15...+30 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь.Ветер , юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +22...+24 °C. Температура воды в Амурском заливе +15 °C.

В Уссурийске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +28...+30 °C.

В Находке переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.