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Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка

Программа мероприятий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Сегодня во Владивостоке в День молодежи с 10 до 18 часов возле фонтана на Спортивной набережной будет работать площадка для любителей настольных и компьютерных игр - «Игрозона», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором мероприятия выступили сообщество киберспортсменов «Cyber Pro Gaming», приморское региональное отделение компьютерного спорта России и администрация города Владивостока.

Гостей праздника ждут увлекательные соревнования по компьютерным играм. В рамках работы площадки состоится турнир по игре «Injustice 2» на игровой приставке «PS4». Победители получат ценные призы и подарки от организаторов. Кроме того, в «Игрозоне» пройдут соревнования по другим командным играм - «Jenga», «Манчкин», «Magic the Gathering», «Каркассон» , «Codenames», «Time`s up», «Айс-класс», «Диксит» и «Нечто».

Организаторы площадки планируют в этот же день провести лекции по компьютерным играм. Завершится мероприятие награждением победителей турнира по «Injustice 2» и шоу косплей-дефиле. Участники шоу покажут свои образы для всех зрителей во время прогулок по Спортивной набережной.

Расписание игровой площадки:

10:00 - старт работы игровой площадки;

10:00 - 18:00 - настольные игры «Hobby Games»;

11:00 - 12:00 - регистрация на турнир «Injustice 2»;

12:00 - 14:30 - старт турнира «Injustice 2»;

14:30 -15:30 - лекции в зоне турнира;

15:30-16:00 - косплей дефиле на амфитеатре (включая награждение) и награждение победителей турнира по «Injustice 2».

Администрация Владивостока приглашает в «Игрозону» всех жителей и гостей Владивостока. Вход свободный.

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