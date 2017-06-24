Второй этап чемпионата города по автомодельному спорту пройдёт 24 и 25 июня во Владивостоке

Соревнования будут личными и командными

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 июня, на территории форта №7 и в воскресенье, 25 июня, на открытой площадке около Дворца спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) в 11 часов пройдет второй этап открытого чемпионата Владивостока по автомодельному спорту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Соревнования будут личными и командными. Состав команды - 5 спортсменов в любых из 12-и классов моделей и тренер-представитель. В личном зачете количество спортсменов не ограничено.

Второй этап чемпионата пройдёт в следующих классах моделей: РЦЕ -10, РЦЕ -12 , ТС-10, ТС-10 Сток, ТС-10 Сток Юниоры, SC-10 2WD Юниоры, SC-10 2WD, SC-10 4WD , Багги -10Э, Багги -10Э Юниоры, Багги -8Э, Багги -8Д.