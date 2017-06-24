Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

во Владивостоке пройдет главный праздник всей молодежи краевой столицы – День М. Традиционно в этот день будет работать множество площадок в формате фестиваля молодежных инициатив. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока.

На День молодежи администрацией Владивостока совместно с молодежными организациями подготовлено порядка 15 различных площадок, которые сосредоточатся на набережной Спортивной гавани. Однако новый для нашего города вело-проект «Down Mall» будет представлен в торгово-развлекательном центре «Седанка Сити» с 11 до 17 часов. Эти вело-состязания такого формата на Дальнем Востоке пройдут впервые.

Так, в программе праздника заявлены проекты культурной, спортивной и научно-развлекательной тематики:

- на площадке выше амфитеатра Спортивной набережной с 12 часов развлекательные зоны для детей:

«Музей Эйнштейна» - серия мастер-классов и викторин на знание научных фактов, показ экспонатов музея и развлекательная программа;

«Азот-крио шоу» - показательные выступления аниматоров с использованием азота, мастер – классы по изготовлению нитромороженого.

- выше амфитеатра будет оборудована площадка, на которой с 10 часов молодыми фотографами будет представлен международный выставочный проект «Фотосушка» по обмену фотографиями;

- региональное отделение «Российского союза молодежи» проведет викторину на знание истории Владивостока и Приморского края. Игра будет проходить на площадке «Наука – интеллект» с 15.30 до 17.30 на площадке над амфитеатром;

- в зоне амфитеатра:

с 14 до 16 часов «Битва молодых ученых» - конкурсные выступления спикеров, которые доступным для всех языком презентуют свою исследовательскую деятельность;

с 17.30 «Stand-up» - первый во Владивостоке кубок города по комедийному жанру «Stand-up».

- в районе спорткомплекса «Олимпиец» с 11.30 будут проходит соревнования роллеров «Роллер бум».

- ярким акцентом праздника станут соревнования на лодках класса «Дракон», в которых примут участие представители власти, молодежные организации и объединения, представители бизнеса Владивостока. В соревнования принимают участие порядка 50 смешанных команд. Парад – открытие соревнований начнется в 9 часов.

- на прогулочной зоне Спортивной набережной в районе музыкального фонтана:

с 9 часов начнёт работать «Фудкорт» и серия мастер – классов с участием рестораторов, управляющих менеджеров в сфере общественного питания и шеф – поваров;

с 10 часов будет работать киберспортивная зона для всех жителей Владивостока и гостей краевой столицы. Ярким финалом программы станет «Косплей дефиле» - его участники облачатся в костюмы персонажей из любимых фильмов, аниме, сериалов и книг.

Возле входа в океанариум:

с 10 часов утра будет работать музыкально-танцевальная площадка «Ритмы улиц», на которой пройдут уличные выступления владивостокских танцоров и музыкантов, мастер-классы по жонглированию;

с 16 часов развернётся площадка по экстремальным видам спорта. «Экстрим спорт» объединит соревнования и показательные выступления по трикингу.

На главной сцене праздника:

в 16 часов начнется традиционный летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд;

Афиша КВН.jpg

в 19 часов состоятся вручение знака «Молодежный вектор» за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока. Знак и денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей получат 25 лауреатов.

завершат вечернюю программу выступления молодёжных групп «ЛюSEA», «Starcardigan» и вечеринка в стиле «DJ батл».

Организатор городского Дня молодежи — администрация города Владивостока. Все материалы о празднике, публикующиеся в социальных сетях, управление по делам молодежи администрации города предлагает снабжать хэштегом (меткой) #деньМ2017 – это позволит пользователям легко находить всю интересующую их информацию.