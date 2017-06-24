Во Владивостоке прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Члены комиссии, представители администрации города и профсоюзов, руководители предприятий и организаций, обсудили ряд вопросов

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

22 июня в администрации Владивостока состоялось заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вел заседание координатор комиссии от администрации города, начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда Леонид Симанчук.

Члены комиссии, представители администрации города и профсоюзов, руководители предприятий и организаций, обсудили ряд вопросов. Среди них – повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности транспортных услуг, организация хорошего детского питания в учреждениях образования и реализация пилотного проекта «Прямые выплаты» во Владивостоке.

«Одним из инструментов реализации задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения во Владивостоке является муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы, – отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин. – В 2016 году в рамках подпрограммы в городе организованы мероприятия по восстановлению дорожных ограждений (леерного, барьерного, парапетного, столбов), нанесению и обновлению дорожной разметки, установке и замене дорожных знаков. Сформированы треугольники безопасности, предотвращающие парковку транспортных средств на проезжей части. Изготовлены баннеры безопасности, информирующие водителей о расположенном наземном пешеходном переходе».

С докладом «Об обеспечении доступности транспортных услуг для населения, улучшение качества и повышение безопасности транспортного обслуживания населения города Владивостока» выступил главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич.

В ходе доклада отмечено, что в настоящее время в приморской столице перевозку пассажиров осуществляют 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, в том числе муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». А также предприятие наземного электрического транспорта – ОАО «Электрический транспорт» (трамвай, троллейбус, фуникулёр), морские коммерческие предприятия ООО «Танира» и ООО «Анвест – ДВ». Ежедневно горожан перевозят в среднем 670 автобусов, 15 трамваев, 10 троллейбусов, фуникулёр, пассажирский паром и катер (в летний период). Управлением транспорта организованы регулярные проверки работы пассажирских автобусов, которые позволяют контролировать выполнение договорных обязательств в части соблюдения расписания движения, интервалов, схем движения и др.

«С начала этого года к ответственности с применением штрафных санкций привлечено 12 автотранспортных предприятий по 52 фактам нарушений», – отметил Дмитрий Тройнич.

По словам специалиста, для удовлетворения потребностей населения увеличено количество маршрутов, следующих из города в направлении кампуса ДВФУ. Благодаря чему средний интервал движения в часы «пик» на участке «Окатовая – ДВФУ» сократился до 3-4 минут. Также на о. Русском продлено движение всех маршрутов до Приморского океанариума.

«С целью сохранения и дальнейшего развития электрического транспорта в 2016 году администрацией города был приобретен новый троллейбус, – отметил Дмитрий Тройнич. – В целом система городского пассажирского транспорта обеспечивает бесперебойную и регулярную перевозку пассажиров».

Об организации детского питания в образовательных учреждениях Владивостока рассказал заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования Роман Сигида.

«Питание в дошкольных учреждениях образования осуществляется с учетом сезонности. В меню предусмотрены блюда с использованием кисломолочных напитков, рыбы, мяса, различных овощей, фруктов, сыров, творога, сметаны, птицы, яиц, соков и других продуктов, необходимых для сбалансированного детского питания, – отметил представитель управления образования. – Меню составляется на основании десятидневного меню, утверждённого ФГУЗ “Центр гигиены и подростков в Приморском крае”».

С целью контроля за качеством питания при детских садах Владивостока созданы так называемые бракеражные комиссии, которые контролируют качество питания. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой продукции.

В соответствии с приказом управления по работе с муниципальными учреждениями образования № 852-а «Об обеспечении бесплатным питанием (горячие обеды) детей и подростков из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Владивостока в период учебного процесса в 2017 году» за счет средств бюджета города осуществлялось бесплатное питание 5 000 школьников из малообеспеченных семей. Меню здесь также составляется с учетом сезонности («Лето-осень» «Зима-весна» и возрастной категории (7-11 лет и 11 лет и старше).

О пилотном проекте регионального отделения Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты» рассказала Ирина Гридасова, главный специалист отдела администрирования страховых взносов филиала № 3 этого фонда.

«С 1 июля 2017 года в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» наш фонд назначает и выплачивает напрямую работающим застрахованным гражданам на их лицевой счет в банке или почтовым переводом пособия по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием), при постановке на учет в ранние сроки беременности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет. А также оплачивает дополнительный отпуск пострадавшему на производстве», – рассказала Ирина Гридасова.

На вопрос присутствующих, как получить пособие с 1 июля, представитель фонда объяснила, что работнику надо будет предоставить работодателю документы, подтверждающие право на пособие. Организация, получившая документы и заявление от работника, должна не позднее пяти календарных дней со дня получения направить данные в отделение Фонда социальных страхований. Фонд в течение 10 календарных дней после получения сведений от работодателя перечислит работнику полагающиеся ему пособия.

«Много полезной информации об этом пилотном проекте есть на его сайте – www.r25.fss.ru», – отметила Ирина Гридасова.

Участники заседания в завершение встречи отметили, что в приморской столице будет продолжена целенаправленная работа по развитию системы социального партнерства в сфере труда между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей) и органами власти.