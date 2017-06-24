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Общество

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил сотрудников ТГМУ с Днем медицинского работника

Заседание учёного совета
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

23 июня в Тихоокеанском государственном медицинском университете состоялось заседание учёного совета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие было посвящено не только обсуждению актуальных вопросов, но и прошедшему Дню медицинского работника.

Поздравить сотрудников медицинского университета с профессиональным праздником пришел исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов. Он подчеркнул, что коллектив Тихоокеанского государственного медицинского университета - это коллектив единомышленников, грамотных и высокопрофессиональных специалистов. Они вносят большой вклад в подготовку квалифицированных молодых кадров для больниц и поликлиник города.

«Желаю, чтобы ваш университет и вся отрасль и дальше развивались и процветали, - сказал Константин Межонов. - От всего сердца желаю мира, тепла, здоровья и благополучия вам и вашим семьям».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и подготовку медицинских кадров исполняющий обязанности главы Владивостока вручил почётную грамоту и денежную премию доценту института педиатрии ТГМУ Марине Цветковой. Благодарственных писем и памятных подарков были удостоены профессор института терапии и инструментальной диагностики Татьяна Бродская и доцент института педиатрии Анастасия Черникова.

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