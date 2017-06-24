Приём заявок на участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия Владивостока завершится 27 июня

Праздничное шествие по улице Светланской состоится 1 июля в 11 часов

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к театрализованному шествию в честь 157-й годовщины города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В оргкомитет продолжают поступать заявки от предприятий, организаций и горожан на участие в этом массовом и зрелищном мероприятии. Администрация Владивостока приглашает принять участие в шествии всех желающих, заявки принимаются до 27 июня.

Праздничное шествие по улице Светланской состоится 1 июля в 11 часов. По главной улице города пройдут почетные граждане, спортсмены, медицинские работники, представители аптек, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, воспитанники школ искусств, ученики общеобразовательных школ, творческие коллективы, представители общественных организаций Владивостока, вузов, коллективы банков и других организаций.

Количество участников шествия - не ограничено. Для участия в нём необходимо подать заявку установленного образца на e-mail:vladivostok.dengoroda2017@mail.ru, а также по тел.: 8(423) 200-71-10 (с 10 до 20 часов ежедневно).

Подробная информация и справки по тел.:

8 (423) 200-71-10 (с 10 до 20 часов ежедневно);

8 (924) 730-71-10 (для sms-сообщений с 10 до 20 часов ежедневно);

8 (950) 286-94-92 (звонки/sms/WhatsApp - режиссер театрализованного шествия – Юлия Алексеева).