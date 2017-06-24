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Общество

Ремонт двориков Владивостока по программе «Формирование современной городской среды» начнётся в августе

Ремонтные работы в городских дворах начнутся после проведения аукциона
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Специалисты администрации Владивостока обсудили с жителями благоустройство придомовых территорий, вошедших в программу "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году в рамках реализации приоритетного федерального проекта будет отремонтировано 14 двориков. Специалисты посетили каждый двор, рассказали жильцам, какие виды работ будут проведены и когда начнется долгожданный ремонт.

Встречи с жителями и обсуждения благоустройства придомовых территорий прошли по ул. В.Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50 лет ВЛКСМ, 17, по ул. Тунгусской, 44, 46, 61, 63, 65, Морозова, 9, Верхнепортовой, 64, Фирсова, 4, 4Б, 6, проспекту 100-летия Владивостока, 30А, 30Б.

Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, ремонтные работы в городских дворах начнутся после проведения аукциона в электронной форме и определения подрядной организации – ориентировочно в августе. Во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги. Укладка нового асфальта будет выполнена с учетом поперечного уклона дороги -для отвода ливневых вод, а на придомовых территориях, где есть существующие ливнеприемники, будет проведен их ремонт.

Например, дом по улице Морозова, 9. Этот многоквартирный дом расположен в низине, и все сточные воды скапливаются на придомовой территории. Здесь есть ливнеприемные коллекторы, но в период сильных дождей они не справляются с потоком воды. Кроме того, бетонное основание ливнеприемников разрушено, а решётки и вовсе отсутствуют. Совсем скоро вдоль дома появятся асфальтированные дорожки с новым бортовым камнем, ровное дорожное покрытие и новые ливнеприемники, которые углубят для лучшего отвода сточных вод.

На придомовых территориях домов по ул. Верхнепортовой, Фирсова и проспекту 100-летия система ливневой канализации отсутствует исторически, поэтому здесь дорожным строителям необходимо будет предусмотреть отвод воды от фасадов зданий, выполнив поперечный уклон дороги.

Как пояснил в ходе встречи с активистами домов начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер, программа предусматривает ремонт дорог, пешеходных зон и системы ливневой канализации в существующих границах.

В каждом дворе жители высказывали пожелания, которые будут учтены при проведении строительных работ, а результатом всех встреч стала договоренность специалистов администрации с жителями работать совместно, контролировать работу подрядной организации, которая по результатам открытого аукциона будет выполнять работы, и сделать дворы Владивостока комфортными для проживания.

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