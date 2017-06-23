Дороги в центре Владивостока перекроют на сутки

Водителям придется использовать альтернативные пути

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 24 июня 2017 года с 00:00 до 23:0030 минут в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время общегородского праздника в честь Дня молодежи будет ограничено движение и парковка автотранспорта по улице Батарейная от пересечения с улицей Западная до дома №2 по улице Батарейная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

ГАИ Владивостока предлагает водителям автотранспорта использовать альтернативные пути движения по улицам Западная и Пограничная.

ГИБДД обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение из Владивостокского морского торгового порта в утренние часы и до окончания мероприятия будет ограничено.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов ДПС.

Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов.

Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД, будет эвакуирован.