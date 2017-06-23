Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту 17:20, 23 июня Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту (Видео)
Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке 16:57, 23 июня Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке (Фото)
​Жители Владивостока устроят «поножовщину» 16:07, 23 июня ​Жители Владивостока устроят «поножовщину» (Фото)
Новостная лента
Июнь, 23 пятница
17:51
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
17:43
С Сергея Иванца сняли часть обвинений
17:32
​Экологическая ситуация трех районов Владивостока пугает местных жителей
17:20
Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту Видео
17:09
Как футболисты «Луч-Энергия» едва не вылетели из ФНЛ и чего ждать от нашей команды в будущем?
16:57
Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:45
​Россияне предпочли Тарасова вместо Роналдо Эксклюзив
16:43
Находке не хватает машин «скорой помощи»
16:37
В Приморье увеличивается количество пляжей
16:29
Хокинг: миграция человечества с Земли начнется в ближайшие 30 лет
16:18
Скейтбордисты Владивостока отметили свой официальный праздник Видео
16:07
​Жители Владивостока устроят «поножовщину» Фото
16:04
На территории лечебного учреждения в Приморье обнаружили змею Фото
15:41
Прокуратура: В 13 муниципалитетах Приморья запустили ситуацию с наркотиками
15:32
Первые выпускники высшей школы телевидения ВГУЭС защитили дипломы Видео
15:21
Россияне снова начали «подсаживаться» на кредитные карты
15:11
Людям не понравится секс в космосе, - ученые
15:01
В Приморье осуждена женщина-лидер ОПГ
14:52
Утром 24 июня к Земле приблизится опасный метеорит, - ученые
14:40
Роскомнадзор заблокировал Google
14:31
Криминальная парочка обокрала пенсионерку в больнице в Приморье
14:20
В Приморье обнаружен опасный для людей мед
14:13
Дерзкий приморец ограбил крупнейший ювелирный в родном городе
14:03
В детском саду в Артеме поймали трех змей Эксклюзив
13:51
Ученые призывают отказаться от мыла
13:42
Пьяный приморец устроил ДТП в Находке
13:31
Во Владивостоке скончался известный музыкант
13:21
23-летняя жительница Владивостока устроила беспредел с поножовщиной на пляже Шаморы
13:15
Во Владивостоке сгорел грузовик Фото
13:04
В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов
12:56
Ученые связали отцовскую заботу и ожирение у детей
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4152 (91) от 23 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Лидеры стран готовятся к ВЭФ
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
Запасайтесь овощами на две недели
Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

​Экологическая ситуация трех районов Владивостока пугает местных жителей

Жители города высказали свое мнение по поводу неприятного запаха
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Жители второй речки, БАМа и Снеговой пади во Владивостоке продолж      ают задыхаться от дыма мусоросжигательного завода, который расположен недалеко от жилых домов. Свои возражения и способы решения проблемы они смогли высказать на круглом столе «Влияние на экологию и благоприятные условия окружающей среды работы мусоросжигательного завода МУПВ «Спецзавод №1» и очистных сооружений, расположенных по адресу ул. ул. Бородинская, д. 28», который прошёл сегодня, 23 июня в Думе города, сообщает РИА VladNews.

Прокурор Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры Михаил Грицун в ходе круглого стола сообщил, что от жителей трех микрорайонов Владивостока неоднократно поступают жалобы на неприятный запах. Да и сами жители жилых домов приняли участие в круглом столе и смогли высказать своё мнение.

Однако многие из участников круглого стола высказали и свое видение на решение проблемы экологии в микрорайонах Владивостока. Так, Евгений Белосов, житель микрорайона вторая речка, сообщил, что, возможно, необходимо начать политику озеленения районов, чтобы немного улучшить экологию.

«Ты не можешь открыть окна, потому что дышать невозможно. Почему? Я думаю причина в следующем: у нас там есть стоянка выше моего дома. И вот на этой стоянке поломали практически все деревья. Не знаю, кто наблюдает за этим, но все деревья вынесли. Вот когда были деревья, такого не было. Они удерживали. Конечно, к очистным сооружениям много вопросов, но, когда они строились, там была хорошая зеленая полоса»,- сообщил Белосов Евгений, житель микрорайона вторая речка Владивостока.

По окончании круглого стола была принята резолюция, которая в ближайшее время будет направлена в администрацию Приморского края.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Находке не хватает машин «скорой помощи»
16:43, 23 июня 2017 Находке не хватает машин «скорой помощи»

Проблема становится острой в пляжный сезон

В Приморье увеличивается количество пляжей
16:37, 23 июня 2017 В Приморье увеличивается количество пляжей

На 30% в сравнении с показателем прошлого года

​Жители Владивостока устроят «поножовщину»
16:07, 23 июня 2017 ​Жители Владивостока устроят «поножовщину»

5 команд поборются за звание победителя кулинарного проекта

Утром 24 июня к Земле приблизится опасный метеорит, - ученые
14:52, 23 июня 2017 Утром 24 июня к Земле приблизится опасный метеорит, - ученые

Максимальное сближение ожидается в 09:38 по времени Владивостока

Спасенный в Приморье леопард Николай знакомится с невестой
12:34, 23 июня 2017 Спасенный в Приморье леопард Николай знакомится с невестой

Хищник, известный под номером Leo 80M, готовится создать свою первую пару

В Солнечной системе существует второй Марс, - ученые
12:21, 23 июня 2017 В Солнечной системе существует второй Марс, - ученые

"Десятая" планета влияет на пояс Койпера

Дорожное ограждение во Владивостоке готовят к покраске
11:23, 23 июня 2017 Дорожное ограждение во Владивостоке готовят к покраске

Минувшей ночью дорожные рабочие провели подготовку леерных ограждений