​Экологическая ситуация трех районов Владивостока пугает местных жителей

Жители города высказали свое мнение по поводу неприятного запаха

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Жители второй речки, БАМа и Снеговой пади во Владивостоке продолж ают задыхаться от дыма мусоросжигательного завода, который расположен недалеко от жилых домов. Свои возражения и способы решения проблемы они смогли высказать на круглом столе «Влияние на экологию и благоприятные условия окружающей среды работы мусоросжигательного завода МУПВ «Спецзавод №1» и очистных сооружений, расположенных по адресу ул. ул. Бородинская, д. 28», который прошёл сегодня, 23 июня в Думе города, сообщает РИА VladNews.

Прокурор Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры Михаил Грицун в ходе круглого стола сообщил, что от жителей трех микрорайонов Владивостока неоднократно поступают жалобы на неприятный запах. Да и сами жители жилых домов приняли участие в круглом столе и смогли высказать своё мнение.

Однако многие из участников круглого стола высказали и свое видение на решение проблемы экологии в микрорайонах Владивостока. Так, Евгений Белосов, житель микрорайона вторая речка, сообщил, что, возможно, необходимо начать политику озеленения районов, чтобы немного улучшить экологию.

«Ты не можешь открыть окна, потому что дышать невозможно. Почему? Я думаю причина в следующем: у нас там есть стоянка выше моего дома. И вот на этой стоянке поломали практически все деревья. Не знаю, кто наблюдает за этим, но все деревья вынесли. Вот когда были деревья, такого не было. Они удерживали. Конечно, к очистным сооружениям много вопросов, но, когда они строились, там была хорошая зеленая полоса»,- сообщил Белосов Евгений, житель микрорайона вторая речка Владивостока.

По окончании круглого стола была принята резолюция, которая в ближайшее время будет направлена в администрацию Приморского края.