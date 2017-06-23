Приморье готовится к внедрению карт системы «МИР»

С 1 июля будут начнется выдача новых банковских карт

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В Приморье разработаны и приняты две «дорожные карты» по переводу на национальную платежную систему «МИР», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По словам замглавы краевого департамента экономики и развития предпринимательства Елены Кузнецовой, уже с 1 января 2018 года большинство государственных платежных операций должны проводиться через карты национальной платежной системы.

«Государственные и бюджетные учреждения уже переводят зарплатные проекты на систему “МИР”, параллельно с этим активизирована работа Пенсионного фонда и департамента труда и социального развития. Для того, чтобы все проходило в плановом режиме, мы разработали и приняли две “дорожные карты”, в которые входят такие мероприятия как информационное оповещение населения, подготовка инфраструктуры к выдаче и приему новых карт и другие», – рассказала она, добавив, что в целом Приморье уже готово к переходу на новую платежную систему.

Отметим, с июля 2017 года в Приморье начнется постепенный переход на новую платежную национальную систему «МИР». Эксперты заверяют, что население не почувствует разницы, но при этом все денежные операции будут надежно защищены. Новая национальная платежная система вводится для того, чтобы обезопасить все платежные операции по банковским картам. Для пользователей ничего не изменится – на руках будет такая же пластиковая карта от банка, которому вы доверяете, но вместо надписи “Visa” или “MasterCard” в нижнем правом углу будет написано «МИР».

По карте «МИР» можно выполнять снятие и внесение наличных, оплата покупок и услуг, в том числе в интернете, перевод средств в адрес юридических и физических лиц.

Для жителей Приморья, впервые обратившихся за социальными выплатами, карта «МИР» будет выдаваться с 1 июля 2017 года. Для тех, у кого уже есть карты международных платежных систем (за исключением пенсионеров), выпуск карты «МИР» должен завершиться до 1 июля 2018 года. Пенсионерам карта «МИР» будет выдаваться по истечении срока действия существующих карт. Заменить все карты планируется не позднее 1 июля 2020 года. При этом все получатели соцвыплат могут сами выбрать удобный им способ выплаты средств: наличными, на банковский счет, к которому не привязана карта, или же на карту «МИР».